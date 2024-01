Günther lancia The Real Sassy: “La gentilezza è la cosa più sexy"

Günther è l’artista svedese che a partire dai primi anni del terzo millennio ha ottenuto fama e successo fuori dai confini nazionali divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico in Europa. Il cantante scandinavo ha pubblicato il nuovo brano The Real Sassy.

günther: “Ognuno di noi è abbastanza”

Un artista straordinario, originale e che da due decenni diverte e fa scatenare il pubblico. Günther è il tornado svedese della musica pop che nel corso degli anni ha scalato le classifiche con Ding Dong Song e Tutti Frutti Summer Love prendendo anche parte al Melodifestivalen, il programma svedese che seleziona il brano incaricato di rappresentare il Paese all’Eurovision Song Contest. Il cantante ci ha parlato del nuovo singolo The Real Sassy, del segreto che ha reso la Svezia tra le più importanti nazioni della scena pop e di molto altro ancora. La nostra intervista.

Partiamo dal brano The Real Sassy, quando hai iniziato a lavorarci?

Ho cominciato circa sei mesi fa. Sono partito da una canzone scritta più o meno sette anni fa e rimasta nel cassetto, l’ho tirata fuori e ci ho aggiunto nuove emozioni.

Qual è il messaggio che vuoi comunicare?

Invito la gente ad aprirsi, a rialzarsi, a ballare e a godere della vita senza volgere lo sguardo alle brutte cose accadute nel passato. La canzone ci ricorda di amarci e di esprimere noi stessi.

Perfetta da ballare in discoteca

Per me la pista da ballo è il luogo dove posso essere totalmente me stesso. Voglio che le persone investano le proprie energie in se stesse. Non dobbiamo farci travolgere dalle energie negative, ognuno di noi è abbastanza.

Dici sempre che la gentilezza è sexy, cos’altro è sexy?

In questo preciso momento la gentilezza è la cosa più sexy che esista, è quasi fuori moda. Anche avere la mente aperta è molto sexy. Nel corso di questi vent’anni i miei fan hanno quasi sempre avuto la stessa età, comunicare con le persone giovani è molto più interessante perché puoi prendere parte al cambiamento delle vite.

Inizialmente la tua musica presentava sonorità eurodance e pop, oggi troviamo anche influenze elettroniche

È assolutamente così! Tra poche settimane festeggerò vent’anni dall’uscita di Ding Dong Song. Ho iniziato perché volevo poter cambiare le cose, nel 2004 c’era molta musica hip hop proveniente dagli Stati Uniti d’America e il mio obiettivo era quello di portare qualcosa di diverso attraverso musica felice.

Cosa diresti al te del 2004?

Non credo mi direi nulla, forse sarebbe il contrario, cioè il giovane me potrebbe dire qualcosa a quello che sono oggi, nonostante mi senta esattamente lo stesso. Dal punto di vista artistico non sono mai stanco, voglio continuare a esprimere amore e a regalare spensieratezza.