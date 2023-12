Her|Mess ci porta verso la consapevolezza col brano Tic Tac: il video

Sono Hermes Giordano Leandri, il mio nome d'arte è Her | Mess (il suo disastro), e sono un giovane cantautore originario di Marino, in provincia di Roma. Dopo aver scritto canzoni per diversi anni come autore per cantanti sia affermati che emergenti, ho deciso di dare voce alla mia musica personale, mettendo da parte il ruolo di autore per altri e permettendo alla mia voce e alla mia vena artistica di esprimermi a 360 gradi.

"Tic Tac" è un brano che ha origine nel mese di marzo e ha l'obiettivo di affrontare una delle tematiche più delicate e tristemente attuali che sta affliggendo la nostra società. In questa narrazione, mi imbarco in un viaggio musicale che vuole denunciare e riflettere sulla dolorosa realtà delle ragazze, vittime quotidiane di abusi, maltrattamenti, degradazioni e, in alcuni casi, persino di violenza letale perpetrata da coloro che dovrebbero essere fonte di amore e protezione. L'escalation di tali episodi ha raggiunto proporzioni allarmanti, e "Tic Tac" emerge come un grido di consapevolezza, un tentativo di illuminare una realtà che troppo spesso preferiamo ignorare. Il titolo stesso suggerisce un conto alla rovescia, un'urgenza ad agire prima che il tempo si esaurisca. Nel corso del brano, mi immergo anche nell'empatia, cercando di esplorare l'ottica di chi compie gesti così atroci. "Tic Tac" si configura come un invito a riflettere su come la comprensione e l'ascolto reciproco possano essere le chiavi per interrompere il ciclo di violenza.



Riconosco la sofferenza che può annidarsi nell'animo di chi compie tali gesti, sperando che questo possa essere uno stimolo a fermarsi, a cercare aiuto e a cambiare. Il brano si innalza come un grido di solidarietà e una chiamata all'azione, sottolineando l'importanza di darci la mano l'uno con l'altro, di offrire sostegno e chiedere aiuto quando necessario. Soprattutto, "Tic Tac" denuncia l'ingiustizia insostenibile di strappare la purezza e la vita da queste donne, richiamando la nostra responsabilità collettiva nel fermare questa violenza dilagante. Nelle prime immagini c'è, insieme alla scena finale, un alternarsi di momenti familiari con la TikToker e artista Parpaglions (Anastasia Parpaglioni) a rappresentazioni del mio lato artistico che si intreccia con il limbo tra vita e morte della ragazza, delineato nelle suggestive scene in acqua.