Michael Bublè sulla malattia del figlio e il cambio di carriera

In questi vent'anni, la vita di Michael Bublé (FOTO) è cambiata. E così la sua carriera. Perché è una star internazionale, il "re del Natale", una voce piena e inconfondibile. Ma Michael è anche, e soprattutto, un papà. Che ha affrontato il cancro al fianco del figlio, e che si dice pronto a mostrare il vero sé. "Vorrei dedicarmi al cinema e alla TV, in modo che i miei fan possano incontrare la persona Mike e non il personaggio Michael Bublè", ha spiegato. Lo ha fatto durante il podcast The Diary of a CEO di Steven Bartlett, nel corso di un'intervista piena d'emozioni.

Mike dietro Michael

"Ogni sera esco e indosso questo vestito (riferendosi al personaggio Michael Bublè, ndr.) e, quando sono sul palco, divento l'uomo che ho sempre desiderato essere", ha confessato Bublè. Tuttavia, dietro l'artista c'è un uomo. Ed è il momento che il mondo lo conosca. Perché la sua vita non è solo album e tournèe. Certo, la musica sarà sempre il suo posto felice, ma il bisogno di fare cose nuove oggi è più forte. Oggi Michael vuole tornare ad essere Mike. Al cinema, in TV o ovunque sia. Determinante, in tal senso, è stata la malattia che ha colpito il figlioletto Noah, un cancro al fegato diagnosticato quando aveva solo tre anni. Quella parola, "epatoblastoma", ha sconvolto le loro vite. Ha ridisegnato le sue priorità d'artista e genitore, ha spostato l'ago dall'io alla famiglia. Non sarà mai più spensierato, Michael. Impossibile esserlo quando la morte ti sfiora, e l'angoscia ti stringe in una morsa. Può andarsene la malattia, ma non la paura. E forse "va bene così".