Emma Marrone annuncia un concerto al Forum di Milano per il 2024

In attesa di vederla in gara per la quarta volta al Festival di Sanremo, Emma ha annunciato il suo ritorno sul palco del Mediolanum Forum di Assago . La cantautrice si esibirà l’ 11 novembre 2024 .

emma marrone, concerto al forum di assago nel 2024

Un atteso ritorno che finalmente diverrà realtà. In queste settimane Emma è alle prese con il Souvenir in da Club, la tournée con cui sta girando l’Italia per la promozione del suo ultimo progetto discografico arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia.

A febbraio la voce di Amami sarà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo dopo il secondo posto con Arriverà in duetto con i Modà nel 2011, la vittoria con Non è l’inferno nel 2012 e la sesta posizione con Ogni volta è così nel 2022. Nel frattempo, l’artista ha annunciato un concerto al Mediolanum Forum in programma per il prossimo anno, più precisamente l’11 novembre.

Emma ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre sette milioni di follower: “Vi aspetto lì per ritrovarci e festeggiare tutti insieme quest’anno, un anno che è appena cominciato”.