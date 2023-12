Dicembre 2023, montagna, spiagge e discoteche: si balla ovunque

DISCO DI MONTAGNA



Il Ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata ha dato il via non soltanto alla stagione

sciistica ma anche a quella delle discoteche in alta quota. Tra le location sempre più di riferimento in materia, si segnalano Des Alpes a Madonna di Campiglio, The Club a

Courmauyer, Hexen a Canazei e Hierbas a Cortina: locali che concentrano i loro eventi

soprattutto tra Natale e l’Epifania, dando il loro valido contributo all’offerta turistica dei rispettivi territori. In attesa degli importanti festival alpini che arriveranno in Primavera – Tomorrowland Winter in Francia e Caprices in Svizzera – un appuntamento da segnarsi in calendario è Rave on Snow a Saalbach, in Austria con Ilario Alicante, Melanie Ribbe, Paco Osuna, Tini Gessler e tantissimi altri, in calendario dal 14 al 17 dicembre.



MILANO, ROMA E PALERMO



Tanti gli appuntamenti elettronici in tutta Italia, non necessariamente a Capodanno (anzi!). A Milano l’Amnesia presenta tre serate con altrettanti pesi massimi della techno: sabato 16 Adam Beyer, sabato 23 Indira Paganotto (nella foto d’apertura) e lunedì 25 Ilario Alicante; sempre a Milano, venerdì 15 Denis Sulta all’Apollo e Jimi Jules al Volt. Emilia Romagna sempre sugli scudi anche a dicembre: al Matis in console sabato 16 Seth Troxler, sabato 23 Bob Sinclar, lunedì 25 Ralf, lunedì 31 il Pagante; al Peter Pan di Misano Adriatico venerdì 15 Clorophilla XXXMas Edition, venerdì 22 Ralf, lunedì 31 Vida Loca, all’Altromondo Studios di Rimini lunedì 31 Gabry Ponte. Al Palasport di Genova sabato 16 First Festival con Enrico Sangiuliano e Sven Väth, all’Audiodrome di Torino il 31 dicembre maratona non-stop di dodici ore, sempre il 31 dicembre al Mob Disco Teather di Palermo Lilly Palmer.



IBIZA, ARABIA SAUDITA, INDONESIA



In molte parti del mondo è attualmente estate, di conseguenza i festival allaperto sono all'ordine del giorno. Ecco alcuni esempi: dal 14 al 16, Soundstorm by MDLBeast a Riyad, in Arabia Saudita, con le esibizioni di Pharrell Williams, Calvin Harris e Martin Garrix: lo scorso anno Soundstorm ha saputo radunare più di 600mila persone; Burning Beach a Bali (22 e 23 dicembre) con Deborah De Luca, Ilario Alicante e Stephan Bodzin, dal 27 dicembre al 2 gennaio, Labrynto in Costa Rica, con Black Coffee, Adriatique e WhoMadeWho; dal 28 dicembre al 1° gennaio in India Sunburn Goa con Charlotte de Witte, Giorgia Angiuli e Timmy Trumpet, in Australia dal 28 dicembre al 1° gennaio Lost Paradise con Bicep, Carl Cox e Overmono. La nostra guida non potrebbe concludersi senza menzionare Ibiza, che domenica 31 dicembre propone il party Music On al Pacha e lunedì 1° gennaio CircoLoco al DC-10: una succosa anteprima in attesa della stagione 2024, che inizierà con l’International Music Summit in calendario da mercoledì 24 a venerdì 26 aprile e con il party d’apertura di Hï e Ushuaïa, entrambi in programma sabato 27 aprile.