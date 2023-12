Malore per Patti Smith, annullato il concerto a Bologna

Spettacolo

Prima della Scala 2023, le pagelle dei look. FOTO

Mentre sul palco i personaggi dell'opera verdiana offrono al pubblico un saggio della moda della seconda metà del Cinquecento, all'esterno del Teatro milanese sventolano bandiere pro Palestina e Ucraina e non solo. Nel foyer gli ospiti si misurano con outfit ricercati e dallo stile senza tempo. All'appuntamento mondano e glamour per eccellenza del capoluogo lombardo non mancano creazioni dal taglio sartoriale, velluto, parure preziose accessori vintage. I voti ai nostri preferiti A cura di Vittoria Romagnuolo

La Prima del Teatro alla Scala, evento culturale e mondano per eccellenza che quest'anno alza il sipario su Don Carlo di Giuseppe Verdi, oltre agli ospiti della politica e delle istituzioni, vede presenti molti volti del mondo dell'arte e del balletto scaligero. Arrivano per primi, in nero, Martina Arduino e Marco Agostino, coppia nella vita e nella danza. Per la prima ballerina della Scala un dress senza spalline con la scollatura dritta, corredato da accessori in velluto e da uno scialle bordato di frange. Per lui un impeccabile smoking. Voto: 7.5

Fedele allo stile di Giorgio Armani, Nicoletta Manni, da poco nominata étoile, ha optato per una delle creazioni più fresche e sofisticate di Armani Privé, un dress con un motivo a rombi in tonalità forti e brillanti che racchiude un omaggio dello stilista ai costumi delle maschere di Venezia. Con lei, l'inseparabile danzatore Timofej Andrijashenko, suo marito dalla scorsa estate. Immagine di coppia perfetta. Voto: 9