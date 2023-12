Antonio Giagoni, l'amore non esclusivo dell'Apatico Innamorato: video

Sono un cantautore toscano classe '87 e vivo a Viareggio. Il mio percorso musicale ha avuto inizio nel 2012, quando ho formato una band con la quale ho realizzato tre album. Tuttavia, nel 2016 il gruppo si è sciolto, così ho intrapreso il mio progetto solista. Suono la chitarra e la batteria, mi piace molto scrivere e ritrovo nella scrittura una grande opportunità di sfogo e di libertà. Il mio ultimo singolo si intitola Apatico innamorato ed è stato scritto in un momento veramente confusionario della mia vita, legato al concetto dell'amore inteso come qualcosa di non necessariamente esclusivo. Il brano parla del fatto di non vedere l’amore come un qualcosa legato per forza al possesso o che debba essere racchiuso all’interno di un contenitore sociale. Ciascuno di noi ha infinite probabilità di incontrare sul proprio cammino anime compatibili e potenzialmente adatte a noi. La società e le sue regole spesso ci costringono a prendere decisioni quando non siamo pronti, generando un senso di smarrimento. Nel mio caso, questa situazione ha portato ad un'apatia indotta da un sovraccarico emotivo, soprattutto nel contesto amoroso.



Per la realizzazione della canzone, abbiamo ricercato un sound ipnotico, immaginando la tromba come una seconda voce e introducendo sfumature jazz e trip-hop. Apatico innamorato rappresenta il pezzo più sperimentale dell'EP intitolato “Canzoni 'quasi' fuori moda” in uscita 1° gennaio 2024. Il videoclip che accompagna il singolo “Apatico innamorato” è, in realtà, il quarto episodio di un cortometraggio che sto producendo. La regia è di Emiliano Giannelli, un regista e fotografo lucchese, e verrà rilasciato integralmente al momento dell'uscita del nuovo lavoro discografico. Immaginate questo video come un frammento di un film, in cui la canzone funge da colonna sonora. Non c'è un legame didascalico tra le immagini e la musica, ma è presente una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Questa trama offre spazio per esplorare tutte le sfaccettature emotive racchiuse nei cinque singoli di questo primo progetto solista.



Dopo i primi tre episodi, “Tremo”, “Estate” e “Peter-Pan”, questo è quello chiave del cortometraggio perché si focalizza sul rapporto di fiducia tra il protagonista (interpretato da me, Antonio Giagoni) e la creatura femminile (interpretata da Carlotta Lucchesi), apparentemente umana ma proveniente da un altro mondo. Lei inizia a comprendere le dinamiche che stanno accadendo e reagisce attivamente alla fuga. Non sarà più una spettatrice, ma in alcune scene aiuterà Antonio a raggiungere la “salvezza”. Nonostante la situazione molto tesa, ci sono momenti di affetto tra i protagonisti, con la ragazza che prende l'iniziativa, come ad esempio lanciare un cuscino per strappare un sorriso al protagonista, scatenando un abbraccio giocoso e profondo. Il videoclip di “Apatico innamorato” è stato girato sulle colline lucchesi, principalmente in un posto molto bello chiamato “Altopiano delle Pizzorne”, che sarà poi anche la cornice dell’ultimo episodio di questa prima serie e che accompagnerà il singolo “Notte”.