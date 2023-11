Salmo e Noyz Narcos annuciano un live al Lucca Summer Festival 2024

CVLT, l’album collaborativo di Salmo e Noyz Narcos, ha già scalato le classifiche e a solo un giorno dall’uscita il disco ha conquistato il primo posto nella classifica album di Apple Music e tutti i brani si sono posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music, mentre la Chart dei brani in tendenza Amazon Music vede 10 brani nella Top 50. L’ondata generata dall’arrivo di CVLT ha persino superato i confini italiani conquistando la posizione #3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate a più riprese. Il rap è al centro di un viaggio lungo 15 tracce e in CVLT trova spazio attraverso diverse declinazioni, senza mai allontanarsi dalla matrice originale. Il disco riflette al 100 per 100 le personalità di Salmo & Noyz Narcos e conta collaborazioni scelte: Marracash, Kid Yugi, Coez e Frah Quintale. Da sempre avvezzi a scardinare i connotati della scena, Salmo & Noyz Narcos formeranno un’alleanza di fuoco anche dal vivo: Hellraiser vedrà sullo stesso palco due leggende viventi del rap italiano per uno show imperdibile che ha tutte le carte in regola per rimanere indelebili nella memoria del pubblico.

approfondimento Salmo e Noyz Narcos raccontano "CVLT", loro primo album collaborativo