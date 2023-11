J Balvin torna in Italia, la data del concerto a Milano nel 2024

L'11 luglio scorso, J Balvin si è esibito per la prima volta in Italia (alla Ticketmaster Arena). Il prossimo 1 maggio tornerà in Italia, con un concerto al Mediolanum Forum di Assago di Milano.

J Balvin in Italia

I biglietti del concerto di J Balvin al Mediolanum Forum di Assago saranno disponibili su Vivo Club da giovedì 30 novembre 2023 alle ore 10:00. Ma l'attesa è già altissima. Il rapper colombiano, che ha esordito in Italia solamente il luglio scorso, anche per il 2024 ha previsto (almeno per il momento) una data unica nel nostro Paese.

Sebbene le sue canzoni siano famose in tutto il mondo, J Balvin è rimasto legatissimo alle sue origini. Quelle di un ragazzino che ha vissuto la povertà sulla pelle, che ha calcato le strade più povere di Medellìn. E che resta un emarginato. Ha scelto di non trasferirsi negli Stati Uniti, ed è rimasto nella sua Colombia. Anche se il barrio non accetta il suo successo, e le classi più agiate continuano a disprezzarlo.

Il suo obiettivo? Cambiare l'idea che il mondo ha della Colombia, come racconta anche nel documentario The Boy from Medelìn. Un'impresa che, passo dopo passo, sta compiendo a suon di musica.