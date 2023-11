I Greta Van Fleet annunciano un concerto a Mantova

Il 30 novembre, il gruppo si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Ma non passerà troppo tempo prima di rivederlo in Italia: il 7 luglio si esibirà a Mantova, nella splendida location di Piazza Sordello

I Greta Van Fleet (alias Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka e Danny Wagner) sono attesi giovedì 30 novembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Non sarà però questa, l'unica opportunità per vederli dal vivo nel nostro Paese: il prossimo 7 luglio, si esibiranno in Piazza Sordello a Mantova nell'ambito dello Starcatcher World Tour.

Un tour per celebrare l'album Starcatcher

Starcatcher, il nuovo album dei Greta Van Fleet, è uscito il 21 luglio scorso. Al suo interno 10 tracce. O meglio, 9 e mezza, visto che l'ultima è un frammento di canzone lungo appena 60 secondi: Runway Blues è nata all'improvviso, di ritorno da una cena. "Abbiamo semplicemente bevuto un po' troppo vino, ho improvvisato un riff e tutti hanno preso i loro strumenti", ha raccontato il chitarrista Jake Kiszka. "È davvero basic, ed è un ottimo esempio di ciò che può essere realizzato con un atteggiamento puro". In Starcatcher, il suo terzo album, la band mostra un'attitudine rock. Come se quei ragazzi del Michigan, che hanno iniziato con un rock classico ai Red Zeppelin per poi passare al progressive e al rock psichedelico, fossero diventati uomini. Registrato negli stessi RCA Studios di Nashville utilizzati da Elvis Presley e Dolly Parton, il disco è stato anticipato dal singolo Meeting the Master, entrato nella top 40 della classifica Hot Rock & Alternative Songs di Billboard.