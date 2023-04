Nuovo e interessante annuncio per tutti gli appassionati dei Greta Van Fleet . Per celebrare l’uscita dell’attesissimo terzo album in studio, Starcatcher, la rock band vincitrice di un Grammy è pronta a dare inizio allo Starcatcher World Tour il prossimo 24 luglio a Nashville. E, udite udite, tra le tappe annunciate ci sarà anche una data italiana . Il 30 novembre , infatti, i Greta Van Fleet si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna , a distanza di circa un anno dalle performance di successo degli I-Days a Milano e al Firenze Rocks .

lo Starcatcher World Tour

Annunciato ufficialmente lo Starcatcher World Tour, che vedrà i Greta Van Fleet in giro per il mondo con oltre 30 concerti. Il tour, prodotto da Live Nation, avrà inizio il prossimo 24 luglio con il concerto alla Bridgestone Arena di Nashville, e proseguirà poi con tappe all'iconico Madison Square Garden di New York, al Forum di Los Angeles, alla Wembley Arena di Londra e in molte altre location mozzafiato. Il 30 novembre, poi, la rock band arriverà all’Unipol Arena di Bologna per l’unica data italiana dell’intero tour.

Per l’occasione, i Greta Van Fleet si esibiranno con il supporto di ospiti speciali come Kaleo, Surf Curse, Black Honey e, nel Regno Unito e in Irlanda, Mt. Joy. I biglietti saranno disponibili per gli utenti abbonati a My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 20 aprile. Per accedere all’acquisto, basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma livenation.it. La vendita generale dei biglietti per lo Starcatcher World Tour aprirà alle ore 10:00 di venerdì 21 aprile su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.