Federica Abbate e il primo live: “Lottate per ciò che vi rende felici"

Manca poco all'inizio del concerto, il primo da quando ha pubblicato il suo album "Canzoni per gli altri". Federica ammette di essere un po' tesa ma è radiosa: "Portare finalmente dal vivo Canzoni per gli altri per me è motivo di grande orgoglio: sono molto orgogliosa di tutto questo, sì. È stato un percorso molto lungo, che parte da queste canzoni che io ho scritto per molto tempo per gli altri e che finalmente, ora, sono cantate da me. Un percorso lunghissimo che sta portando i suoi frutti e di questo sono molto felice" ammette con un sorriso la cantautrice.

Emozione e gioia

E cosa prova Federica prima di questo live? "Negli attimi che mi separano dal mio primissimo concerto che sta per iniziare c’è un po’ di ansia ma anche di emozione, di tremarella…ma in realtà c’è tanta gioia, c’è tanta voglia di cantare finalmente queste canzoni dal vivo con il mio pubblico, che vedo in viso per la prima volta" dice.

Un concerto con tanti amici, con un augurio: Divertitevi

Auguro a chi viene a sentirmi di divertirsi in questo breve lasso di tempo, magari dimenticando tutte le paranoie e i problemi, traendo in qualche modo spunto dalla forza che ho avuto, piano piano, nel costruire questo mio percorso, per costruire qualcosa a sua volta. Anche se a volte le cose sono complicate, ma quelle semplici non ci piacciono! Da parte mia, auguro al me stessa di divertirmi e godermela, e di godermi finalmente il presente perché spesso faccio fatica a godermi gli attimi del qui ed ora, tendo sempre a progettare qualcosa che viene dopo…invece oggi voglio essere su quel palco e godermela.

Siate autocritici, capite il vostro talento e lottate per ciò che vi rende felici

Sei un esempio per tanti ragazzi e ragazze della tua età ma non solo: hai lavorato duramente e trasformato il tuo sogno in realtà. Se dovessi dare un consiglio a chi è venuto a vederti...? "Siate autocritici verso voi stessi: capite il vostro talento migliore che avete, e una volta che lo si è capito, e coincide con i vostri sogni, fate di tutto per metterlo a frutto. Lottate per ciò che vi rende felici: ne vale sempre la pena!"