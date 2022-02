Sanremo 2022, Federica Abbate e Alessandro La Cava firmano 7 canzoni

Federica Abbate e Alessandro La Cava , autori scoperti da Genova per Voi , firmano ben sette brani in gara al prossimo Festival di Sanremo. Federica Abbate firma le canzoni di Giusy Ferreri (“Miele”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”) e Ana Mena (“Duecentomila ore”), mentre Alessandro La Cava firma i brani di Rkomi (“Insuperabile”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), Sangiovanni (“Farfalle”) e Matteo

Giunta alla nona edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana. Prodotta da ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, la collaborazione del Comune di Genova e il patrocinio dell’Università di Genova, ha come premio un

contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE. La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti: “Se nel 2020 -dichiarano Alloisio e Zanetti - abbiamo voluto dare un segnale di reazione alla crisi provocata dalla pandemia, in questa nuova edizione, con la collaborazione del Comune e il patrocinio dell’Università degli Studi, vogliamo tornare a Genova in grande stile. Confortati dal sostegno di SIAE e di Universal Music Publishing e dal successo dei “nostri” Federica Abbate, Alessandro La Cava, Simone Cremonini, Emanuele Dabbono e Willie Peyote, siamo certi che “Genova per Voi” continuerà a fornire una vera opportunità professionale per nuovi autori di canzoni”.



Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono l’11 marzo 2022.

La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito www.genovapervoi.net

Contatti stampa: ATID diretta da Gian Piero Alloisio tel. 380.4522189 infoatid@gmail.com