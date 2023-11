La possibile scaletta del concerto di Emma Marrone a Milano

La cantautrice è attesa sul palco per la seconda data delle tre fissate nel capoluogo meneghino nell'ambito della tournée "Souvenir In Da Club”. Al debutto, domenica 26 novembre, ha cantato con un segno rosso sul viso per ricordare le donne vittime di violenza

A meno di un mese dal debutto trionfale al Vox Club di Nonantola (Modena), e dopo le tappe di Roma e Padova, Emma Marrone porta la sua energia rock a Milano dove è la star del palco dei Magazzini Generali per tre serate di musica dal vivo imperdibili.

Dopo il live di domenica 26, la cantante salentina replica lunedì 27 e mercoledì 29 in una settimana che la vedrà impegnata anche come guest star di X-Factor (giovedì 30, data della Semifinale). I fan di Milano avranno l'opportunità di ascoltare i brani di Souvenir, uscito il 13 ottobre, e molti dei successi del suo vasto repertorio.

Il ritorno al contatto col pubblico nei club

Emma Marrone ha riscoperto l'emozione del club e si sta divertendo parecchio, questo è ciò che dice nei post e nelle Stories del suo profilo Instagram con cui sta documentando il suo viaggio nell'Italia musicale attraverso i locali più piccoli.

Una scelta insolita per una stella della musica del suo calibro che fa il paio con la decisione di presentare live ai fan l'album a meno di un mese dal suo rilascio. Il contesto è tale da far apprezzare vibrazioni completamente diverse.

Nelle date ai Magazzini Generali Emma Marrone si esibisce davanti a una platea di mille persone. I fan di Milano la aspettano dal 2019, la prima data è un trionfo che si snoda tra i brani dell'ultimo album, tutti, intervallati dalle hit degli esordi e delle precedenti stagioni, tutte più o meno riarrangiate. Lo show dura circa un'ora e mezza. L'inizio ufficiale è previsto per le ore 21.

La sfida del club la porterà poi a Torino dove l'aspetta il Cap10100 dove si esibirà per tre show, tutti sold-out.

La dimensione del club è un ritorno alle origini che è un incontro coi fan senza artifici. Non ci sono schermi né corpo di ballo, né fuochi d'artificio a distrarre la gente che, però, fino ad ora, ha dimostrato di apprezzare le scelte della cantante che desiderava tornare a rivedere il pubblico da vicino, dopo i live della pandemia. approfondimento Emma Marrone, il suo Souvenir è un infinito ballo senza mai voltarsi

La possibile scaletta del live di Milano Sebbene la scaletta dei live di Souvenir In Da Club non sia stata ufficializzata, è molto probabile che anche nella seconda data ai Magazzini Generali la cantautrice ripeterà la stessa setlist degli ultimi live che prevedono uno start con Iniziamo dalla fine e Sentimentale come pezzo di chiusura.

Iniziamo dalla fine Sbagliata ascendente leone Capelli corti Carne viva Latina Indaco Mezzo mondo Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami) Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno) Intervallo Amore cane Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi) Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore) Taxi sulla luna Sentimentale leggi anche Emma Marrone: "Ho cucinato per Kanye West in Salento"