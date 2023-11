Elodie, sul palco del concerto di Roma a sorpresa c'è Giorgia

Per la seconda e ultima tappa nella sua città, la popstar ha ospitato Giorgia. Le due artiste hanno cantato insieme "Due", il brano portato da Elodie all'ultimo Festival di Sanremo e “Il mio giorno migliore”, singolo lanciato da Giorgia nel 2011 dalle sonorità elettroniche e dance

Elodie è al settimo cielo per il successo della sua tournée nei palazzetti, l'Elodie Show Tour 2023 che, partito da Napoli lo scorso 17 novembre, approderà a Firenze e a Milano per le ultime due date della stagione.

La cantante, che ha costruito per i suoi fan uno spettacolo incredibile condito da interventi a sorpresa in ogni città, in occasione della seconda data a Roma, sold out al pari di molte altre della tournée, ha invitato sul palco con lei Giorgia per un indimenticabile momento live a due voci.

Le due cantanti che hanno gareggiato entrambe al Festival di Sanremo 2023, hanno rivissuto le emozioni del Teatro Ariston con Due, il brano presentato da Elodie. In scaletta anche Il mio giorno migliore, il singolo lanciato da Giorgia nell'estate del 2011 che anticipò l'uscita dell'otavo album in studio della cantautrice Dietro le apparenze.

Con Giorgia per un duetto dance

Dopo cinque concerti nei quali Elodie ha replicato più o meno lo stesso show composto da cinque blocchi nei quali ha ripercorso la sua travolgente carriera, il pubblico del live di Roma si aspettava una sorpresa, proprio come era già accaduto nei concerti di Napoli e Milano dove erano intervenuti sul palco, rispettivamente, Geolier e Gigi D'Alessio e Rkomi e Marco Mengoni.

Elodie, che ha organizzato ben due concerti nella sua città natale, ha scelto di omaggiare Roma attraverso la voce di uno dei suoi talenti vocali più limpidi, Giorgia che, al suo ingresso, ha infiammato i fan.

Elodie e Giorgia hanno modulato le loro voci su Due e si sono scatenate su Il mio giorno migliore, una hit del repertorio di Giorgia dalle sonorità elettroniche e dance, perfetto per lo stile dei brani della scaletta di Elodie. Il singolo di Giorgia, all'epoca conquisto il disco di platino e fu un vero tormentone estivo, una sorte che è toccata, in tempi più recenti alle canzoni di Elodie che, a sua volta sta accumulando riconoscimenti.

Proprio qualche giorno fa, nel mezzo del tour, è arrivata la notizia dell'assegnazione da parte di GQ Italia del titolo di performer dell'anno, un premio che è giunto grazie alla travolgente tournée nei palasport.

A Roma l'omaggio a Maison Valentino Elodie sta collaborando coi vari talenti musicali che hanno mosso i primi passi nelle città in cui si esibisce rendendo omaggio alla creatività italiana anche attraverso la moda, altra voce per cui il Belpaese è apprezzato nel mondo.

A Roma la cantante, che sta lavorando con le maggiori maison nazionali e internazionali per i costumi strepitosi con cui va in scena, ha indossato le creazioni di due delle case di moda italiane più note in assoluto: Gucci e Maison Valentino.

A Roma la cantante, che sta lavorando con le maggiori maison nazionali e internazionali per i costumi strepitosi con cui va in scena, ha indossato le creazioni di due delle case di moda italiane più note in assoluto: Gucci e Maison Valentino.

Nello specifico, nella data di domenca 26 novembre in cui ha ospitato Giorgia, Elodie ha sfoggiato cinque look custom made realizzati da Maison Valentino, casa di moda che apprezza da tempo e che ha indossato in tante occasioni importanti. Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, che è anche un grande amico di Elodie, era in tribuna al Palazzo dello Sport pronto a fotografare i look trasgressivi e sfavillanti della star che ha esordito con un body senza spalline argento, completo di una mantella tutta paillettes, vari completi luccicanti delle tinte più viste nelle ultime collezioni della Maison, bianco, nero e l'iconico rosso Valentino, e una t-shirt grafica oversize con il logo del brand e uno dei versi di Glamour, uno degli ultimi singoli di Elodie (in cui si cita proprio la Maison romana). La cantante è ora attesa a Firenze e a Milano per altri due live accompagnati da altri momenti moda da ricordare. I fan già scalpitano.

