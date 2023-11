"Una nessuna centomila" raddoppia i concerti: nuova data a Verona

L’importante iniziativa musicale raddoppia a grande richiesta. " Una nessuna centomila - in Arena ", l'appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne , alla data sold out all'Arena di Verona di sabato 4 maggio 2024 aggiunge la nuova data di domenica 5 maggio.

la nuova data del 5 maggio

Le prevendite per il concerto del 5 maggio sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster, Clappit e sui circuiti di vendita abituali. La nuova data di domenica 5 maggio vedrà come protagonisti questi grandi nomi della musica italiana: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Annalisa, Brunori sas, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Piero Pelù, Ornella Vanoni. Sullo speciale palco dell'anfiteatro veronese, dove già in passato le voci della musica si sono unite contro il femminicidio, sarà quindi un doppio momento di festa e condivisione per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.