La seconda edizione del concerto, inizialmente prevista per il settembre di quest’anno, venne rinviata a causa di un infortunio di Fiorella Mannoia. L’artista: “Mi sono infortunata, mi hanno diagnosticato un’ernia espulsa alla colonna che, come potete immaginare, è invalidante. Questo non è solo un concerto ma soprattutto una raccolta fondi per finanziare i Centri Antiviolenza e come Fondazione continueremo a lavorare per la prevenzione e contrasto della violenza sulle donne”.

approfondimento Fiorella Mannoia rassicura i fan dopo l'intervento