Giornata contro violenza sulle donne, perché si celebra il 25 novembre

Tre donne. Tre eroine coraggiose che hanno pagato con la vita la loro battaglia per la libertà. Si chiamavano Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Vennero uccise brutalmente il 25 novembre del 1960, nella repubblica Dominicana. E’ stato questo l’episodio che ha dato origine alla giornata dedicata alla violenza contro le donne. Dopo quel massacro, molti paesi si unirono nella commemorazione e l'assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1999, decise di istituire una data simbolo.

Cosa accadde il 25 novembre 1960

Le sorelle Miraball nacquero fra il 1924 e il 1935. Fin da ragazzine si batterono contro la dittatura di Rafael Leonidas Trujillo. Fondarono il "Movimento Rivoluzionario del 14 giugno”, con il quale chiedevano democrazia per il popolo dominicano e diritti per tutte le donne . Il regime di Trujillo, fu uno dei più sanguinosi nella storia latinoamericana. Il dittatore, come ci racconta Mirtha Mella, presidente dell’associazione ProMueve RD -Aps , aveva mostrato interesse per una delle sorelle, Minerva. Nell'ottobre del 1949 organizzò una festa privata presso la propria casa e chiese espressamente alla famiglia la presenza della ragazza. Minerva partecipò ma quando Trujillo le chiese la sua opinione sulla dittatura, Minerva lo sfidò apertamente, sostenendo le proprie idee politiche.

Il massacro delle sorelle Mirabal

Trujillo decise che doveva sbarazzarsi delle tre sorelle e progettò il loro assassinio in modo da farlo sembrare un incidente. Così il 25 novembre 1960, mentre Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabasi erano andate a far visita ai loro mariti in carcere, caddero in un’imboscata degli agenti del servizio segreto militare: i corpi massacrati delle tre sorelle vennero gettati in un burrone.

ll 25 novembre del 1981, si tenne a Bogotà il primo Incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi, durante il quale si scelse tale ricorrenza come "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne" . Nel 1999 l’Organizzazione delle Nazione Unite ha esteso a tutto il mondo questa iniziativa.