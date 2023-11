I tanti volti di un po’ di futuro della musica si sono incontrati al Locomotiv di Bologna per la serata finale di BMA - Bologna Musica d’Autore, la rassegna voluta da Fonoprint, tra le altre cose la storica etichetta di Lucio Dalla, e giunta alla sua settima edizione. Bologna Musica d’Autore è ormai un punto di riferimento per i giovani artisti italiani e la conferma arriva dalle sempre più numerose adesioni. In questa edizione 2023, che ha avuto come guest i Fuera, a rappresentare, chi più chi meno, la creatività nella musica, la giuria ha scelto di attribuire a Still Charles il premio Miglior Progetto e a Giargo in Arte il premio Miglior Performace Live. Al di là dei riconoscimenti sono due le realtà, a mio avviso, decisamente un passo oltre: si tratta della giovane artista pugliese Evra e dei giovanissimi milanesi Moise (la cantante Greta Rampoldi ha fatto, e superato, gli esami di maturità pochi mesi fa). Completa la formazione dei cinque finalisti Giovanni ti Amo.



Fin dal primo pomeriggio si respirava, nello storico club bolognese, una bella aria di sfida. Il soundcheck è stato molto importante per comprendere che performance avrebbero portato sul palco e subito sono emersi i mondi differenti dei cinque finalisti. Evra con le sue note melanconiche ha emozionato e commosso, la sua forza comunicativa è una rarità oggi, nella stagione della musica consuma e fuggi trovare una artista che ti porti a riflettere è inusuale: il suo ep Ciò che Cerco di Nascondere e già nel titolo evoca profondità e introspezione. Still Charles si è aggiudicato il Premio Miglior Progetto: da poco è uscito il suo Ep Navigare, sette brani che sono un diario di bordo col quale l’artista di Ancona fa chiarezza tra i suoi pensieri disordinati. Si tratta di canzoni indie pop dai testi freschi ed ironici ma, allo stesso tempo, intimi, racconta fotogrammi di vita. Questa sensibilità è stata apprezzata dai giurati del BMA che gli hanno attribuito il riconoscimento. Infine i Moise, forze della natura, la furia degli elementi che sul palco scatena tempesta e scesa dal palco sfoggia la quiete e il sorriso di chi ruota intorno ai diciotto anni d’età. Nella loro musica raccontano una generazione che nonostante sia circondata dal pessimismo e da un mondo in disfacimento cercano di trasformare la positività in consapevolezza attraverso testi che sono sì ruvidi che tendono al benessere, alla felicità e al cambiamento.