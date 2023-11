Annachiara Cecere racconta il caos calmo in Dannato Mistake: il video

Il ricordo più nitido che posseggo della musica è sicuramente la mia enorme sensibilità verso essa, facendomi trascinare sin dalle prime note di un brano in particolare, "Sally", nella versione di Fiorella Mannoia, che suscitò in me qualcosa di così importante da farmi bloccare sul triciclo e smuovere la mia emotività, un qualcosa di innato e spontaneo per una bambina di tre anni! Iniziai a guardare mio padre, quasi pietrificata dalla bellezza di questo pezzo, capace di farmi immergere a pieno nel mio io per poi provare le stesse sensazioni presenti nell’innamoramento.



Dannato mistake è il mio ultimo singolo, un brano che racconta la quotidianità, il timore delle nuove esperienze e la gioia e il dolore del vivere con la paura di sbagliare nuovamente per perdere tutto ciò che si ha. Tu potresti essere me, mentre ti imbatti nella sfide di tutti i giorni che apparentemente la vita ci presenta! Un pop elettronico moderno che preserva uno stile tutto suo e che potrebbe non lasciarvi indifferenti, ma farvi sentire vivi e compresi! Il caos calmo è l'elemento chiave attorno a cui ruota tutto il concetto della mia canzone perché sappiamo benissimo che questi due aspetti non possono coesistere, deve esserci sempre una vittoria, un prevalere di una delle due idee in maniera quasi prepotente, un po' come dovrebbe fare la nostra società, osando! Con il trascorrere degli anni, sono sempre più consapevole del fatto che questi aspetti possano trovare una sorta di equilibrio all’interno delle esperienze umane, forse uno dei motivi del mio tormento interiore è proprio dettato dall’incapacità di trovare un punto di incontro fra queste due realtà. A volte mi domando se lo troverò mai o se sia destinata a vivere per sempre con queste lotte interiori dove ci sono spesso dispendiose perdite di energia per il tempo perduto a rincorrere me stessa, più degli altri! Vivo con la speranza che le mie parole possano far capire attraverso la loro potenza, il significato delle cose, in particolare a chi mi ha fatto del male! Se si instaurasse anche solo un dubbio, allora vorrà dire che avrò vinto, altrimenti mi farò spazio nel cuore di nuove persone e avrò trionfato di nuovo.



Il videoclip di Dannato mistake nasce da una mia idea e di Mirko Manzo, noi due viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda in ambito creativo. Oltre al tentativo di dare una forte valenza ed attitudine al testo, i colori rosso e blu fanno da contrasto come i pensieri presenti all'interno della mia anima! Questa grande dualità porta un grande peso e significato sulle mie parole ed anche sul mio vissuto in maniera quotidiana. È qualcosa che si è spezzato dentro di me che non credevo sarebbe più riuscito a tornare a vivere ed invece sorprendentemente la paura di intraprendere un nuovo tipo di rapporto ritorna come costante nella vita, facendomi capire che la vita è una ruota che gira e che certe cose fanno il loro corso naturale e tu non puoi fuggire da esse e dalle lezioni di vita che il destino ha in serbo per noi.