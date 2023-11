Mr.Rain e il suo primo concerto al Forum: "Un sogno diventato realtà"

Il primo Forum da brividi, con la consapevolezza che un sogno è diventato realtà: Mr.Rain non nasconde l’emozione di questa occasione speciale, arrivata dopo tanti anni di studio e gavetta. Lo racconta in tutta la sua semplicità e il suo sorriso, poche ore prima di salire sul palco di uno show che, in tutto e per tutto, rappresenta l’anima di questo straordinario cantautore. Mattia, nella sua semplicità, è veramente una persona bella, di quelle che si trovano, sì, ma scovando e cercando a lungo. Un po’ come trovare un quadro ricercato in un piccolo negozio di antiquariato. Lui è quel quadro che, quando è tra le tue mani, proteggi e curi. Lo si vede da come si rivolge ai giornalisti poco prima di iniziare questo concerto, “un regalo di compleanno in anticipo”, dice sorridendo. Mr.Rain, oggi 19 novembre, compie 32 anni. Una festa iniziata sabato 18 novembre, con il suo Forum, così sognato e voluto.

“Sono emozionato, sono veramente al settimo cielo, ma anche soddisfatto del percorso che ho fatto. Forse per la prima volta sento di aver fatto qualcosa di grande, ma so di aver fatto tanti sacrifici che mi hanno poi portato qui. Ho cominciato dalla mia cameretta quando facevo le prime canzoni, ho iniziato a studiare il pianoforte, a capire i software da utilizzare per girare i video. Fino al 2016 ho lavorato incessantemente, e da quell’anno ancora di più: le cose sono diventate più grandi, e il 2023 resterà nel cuore per sempre. Ho provato a fare Sanremo in più occasioni, e alla quarta mi è andata bene: da lì è iniziato anche un lungo tour che, da aprile ad oggi, mi ha fatto conoscere tantissime persone. Capire che posso essere d’aiuto a qualcuno mi fa felice: io faccio musica per questo. Raccontando e raccontandomi nei momenti più bui. Sapere che Supereroi, Fiori o I grandi non piangono mai hanno aiutato qualcuno in un momento difficile mi fa felice e mi rende orgoglioso: spero di farlo per tutta la vita, per le prossime vite”.

Nel 2024 il nuovo album e nuove date nei palazzetti

“Condividere questo palco con tanti amici è la cosa più bella del mondo”, dice Mr.Rain. “Quest’anno sono successi tanti episodi: sono andato dal Papa, due volte, ho intrapreso la mia carriera parallela in Spagna… studio spagnolo da due mesi, faccio ancora schifo ma piano piano sto iniziando (sorride), mi piace mettermi in gioco e anche questa è una nuova sfida. Il nuovo disco sta arrivando: non l’ho ancora finito, proprio perché non ho avuto il tempo in questi ultimi mesi di chiudermi in studio, ma manca poco. Voglio costantemente mettermi in discussione, in sfida: ed è quello che mi tiene vivo, che mi dà energia e linfa vitale. E poi i miei fan: ne ho incontrati tantissimi in questi ultimi mesi, durante il tour, e prima di questo live, sono persone bellissime e squisite, stupendo poterli vedere e stare un po’ con loro. Diciamo che questo Forum è il regalo di compleanno più bello che potessi mai ricevere: quando mi hanno detto che avrei fatto questo live non potevo crederci… ma ora è tutto vero. Ero già stato al Forum, per vedere dei concerti ma anche per cantare con altri amici, ma sapevo che prima o poi sarei salito su questo palco con un mio concerto. Sapevo di dover lavorare tanto per arrivarci”.

L'album e i live nel 2024

Poi l’annuncio: “Nel 2024 ci sarà un nuovo album, che porterò dal vivo nelle date che farò a novembre, il 26 a Roma e il 30 qui a Milano. E per quanto riguarda le collaborazioni nel disco: al momento non sono previste collab internazionali, ma spero ci siano. Ogni artista ha un approccio diverso alla musica, ognuno di loro ha un mondo che mi piace conoscere: ciò che mi interessa è poter stringere un’amicizia con i cantanti con cui lavoro, ed è quello che è accaduto con Fasma, con Sangiovanni”.

L'incredibile esperienza di Sanremo

Poi ritorna sull’incredibile esperienza di Sanremo: “Ho invitato Amadeus ma non è riuscito a venire, spero ci saranno altre occasioni. L’esperienza a Sanremo è stata incredibile, soprattutto perché ho portato una canzone mia, non scritta appositamente per il Festival. Sono sempre andato un po’ controcorrente, non ho mai seguito filoni musicali, sono sempre stato me stesso. E sono felice di aver seguito sempre le mie idee".