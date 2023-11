Måneskin, l’omaggio di Mick Jagger diventa un’opera di TVBOY

tvboy, l’opera dedicata ai måneskin

Nel corso di questi anni i Måneskin si sono affermati a livello mondiale conquistando pubblico, critica e colleghi. Dopo averli chiamati per l’apertura di un concerto a Las Vegas, Mick Jagger ha di nuovo speso belle parole per il gruppo. In un’intervista al Corriere della Sera, la stella del rock ha definito i Måneskin ‘la più grande rockband nel mondo’. Mick Jagger ha proseguito: “È strano, no? L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band. Abbiamo fatto uno show con loro, hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo”. Infine, l’artista ha concluso: “Sono la band dei ventenni di oggi e tutti ci aspetteremmo che in quel posto ci sia un gruppo inglese o americano”.

TVBOY ha voluto celebrare queste parole con un’opera di steet art raffigurante proprio l’incoronazione di Damiano David da parte di Mick Jagger. L’artista ha condiviso un filmato del suo lavoro, realizzato presso Vicolo del Fico a Roma, sul profilo Instagram.