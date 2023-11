Il concerto orchestrale di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il concerto dal vivo regalerà a pochi fortunati una prospettiva unica del film Spider-Man: Across the Spider-Verse. La pellicola animata verrà proiettata per intero su un enorme schermo in alta risoluzione, mentre l’orchestra, le percussioni e un abile dj suoneranno di persona le musiche che compongono la colonna sonora. Una colonna dagli accenti hip-hop, che è già passata alla storia e che ha contribuito a fare del film d’animazione un fenomeno globale. Al David Geffen Theatre, i personaggi animati incontreranno la musica epica e le immagini mozzafiato del film, in una fusione straordinaria tra cinema e musica dal vivo . Allo speciale evento sarà presente anche Metro Boomin , artista nominato ai Grammy Award, recentemente nominato produttore dell’anno da Variety.

Il ruolo di Metro Boomin in Spider-Man: Across the Spider-Verse

Rolling Stones ha definito Metro Boomin “il vero eroe di Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Il motivo? La straordinaria colonna sonora della pellicola d’animazione è merito suo, di questo produttore musicale tra i più famosi della scena trap americana (e hip-hop in generale), mente di Metro Boomin Presents Spider-Man: Across the Spider-Verse Soundtrack From and Inspired by the Motion Picture. Lo Spidey adolescente e afroamericano al centro del film si sposa perfettamente con le musiche scelte da Boomin, coi brani di ASAP Rocky e 21 Savage, di Offset e Lil Wayne. L’unico “veterano”? Nas con la sua Nas Morales, quasi a simboleggiare la saggezza acquisita dall’eroe, che impara come un grande potere si accompagni a grandi responsabilità.