Elodie Show 2023, chiacchierata esclusiva e racconto del live al Forum

L'appuntamento con l'artista romana è venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Sky Arte, in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; in chiaro alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando

Elodie Show 2023 , venerdì 10 novembre su Sky e in streaming su NOW e in chiaro su TV8 , è un racconto esclusivo di una delle artiste più rivoluzionarie degli ultimi anni e del suo live show sold out al Mediolanum Forum di Assago. Un lungo speciale che mostra il dietro le quinte e non solo dello spettacolo andato in scena al Mediolanum Forum di Assago lo scorso maggio, un live di caratura internazionale e dal grande successo di pubblico e critica che l’ha incoronata nell’Olimpo del pop italiano. Oltre al backstage, si potranno vedere alcune delle performance di Elodie più applaudite e ballate dal pubblico presente quella sera, il tutto intervallato da una chiacchierata esclusiva per raccontare in prima persona come questo evento, che ha richiesto una lunga e intensa preparazione, sia stato la realizzazione di uno dei suoi sogni.

ELODIE RIPARTE IN TOUR





Elodie Show 2023 arriva a pochi giorni dall’inizio del primo tour nei palazzetti, molti dei quali già sold out, che partirà da Napoli il 17 novembre e si concluderà a Milano il 9 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago. E proprio il suo esordio su quest’ultimo palco sarà al centro dello speciale di venerdì 10 (alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; anche in chiaro alle 21.30 su TV8): uno speciale in cui sarà possibile vedere Elodie, accompagnata dalla band e dal corpo di ballo, esibirsi in molte sue hit, da Andromeda a Bagno a mezzanotte, da Due a Margarita, e cantare accompagnata anche da ospiti speciali come Elisa, Big Mama, Rkomi e Paola e Chiara.



ELODIE SHOW: venerdì 10 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Sky Arte, in streaming su NOW, disponibile anche on demand e visibile su Sky Go; in chiaro alle 21.30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.