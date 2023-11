La possibile scaletta del concerto di Giorgia al Forum di Assago

Martedì 7 novembre, il Blu live – Palasport di Giorgia fa tappa al Forum di Assago, a Milano. La scaletta ufficiale non è stata resa nata, ma è probabile che replichi la setlist degli show precedenti (in occasione del Blu live – Outdoor)

Dopo le date di Blu live – Teatri lirici e Blu live – Outdoor, Giorgia ha dato il via al nuovo tour Blu live – Palasport. La data zero, lo scorso 4 novembre, è andata in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo. Martedì 7 novembre, la cantautrice romana è attesa al Forum d'Assago di Milano, per regalare al pubblico le sue intramontabili hit e i singoli tratti dall'album Blu 1.

Cosa aspettarsi dal concerto di Giorgia al Forum di Assago I teatri lirici avevano un'atmosfera intima, le location outdoor un'aria scanzonata. I palazzetti, invece, sono per Giorgia l'occasione perfetta per immergersi in una dimensione "più spinta, più suonata, più ballata e più aggressiva". Assente dal palco per sei anni, ritornata in auge grazie alla partecipazione a Sanremo (FOTO) e al nuovo disco, Giorgia è più carica che mai. Il suo disco Blu 1 raccoglie nove brani inediti tra l’r’n’b e la dance, il reggae e il soul, e vanta collaborazioni con nomi illustri e diversissimi: Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Ghemon, Jake La Furia. Così, nella scaletta del suo tour, si alternano grandi successi e ultimi inediti, in un crescendo di emozioni. "Ho selezionato le canzoni cercando di mettere pezzi nuovi distribuiti attraverso brani meno recenti", ha spiegato. Quello al Forum sarà dunque un concerto intenso, accompagnato da una band versatile. L'inizio sarà diverso da quello visto nei teatri lirici, che aveva un'intro melodica suonata al piano. Nei palazzetti, Giorgia va a mille. Vestita con look Dior che Maria Grazia Chiuri ha creato appositamente per lei, ha promesso: "Se sopravvivo ai primi tre pezzi, allora sarà tutto in discesa".

La scaletta La scaletta del concerto di Giorgia al Forum di Assago non è stata svelata. Tuttavia, è probabile che sia piuttosto simile alla setlist vista in Blu live - Outdoor: Gocce di memoria Meccaniche celesti Scelgo ancora te Non mi ami Normale Tornerai Infinite volte Quando una stella muore Credo Spirito libero How Deep Is Your Love? Il mio giorno migliore Sì o no / Master Blaster (Jammin’) / Get Up, Stand Up Per fare a meno di te L’eternità Proud Mary La gatta (sul tetto) Se Atacama E poi Oronero Tu mi porti su Senza confine / Un amore da favola Di sole e d’azzurro Parole dette male Come saprei Io fra tanti approfondimento Giorgia: "Con Blu 1 abbiamo trasportato a oggi gli anni Novanta"