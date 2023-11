Annalisa, la cover del brano natalizio Christmas Baby Please Come Home

Dopo il trionfale live al Forum di Assago, Annalisa presta la voce a una canzone per celebrare le festività natalizie per il progetto di Amazon Music: il risultato è Christmas (Baby Please Come Home) ed è già disponibile in esclusiva su Amazon Music; questo brano è anche la soundtrack del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me, che sarà disponibile su Prime Video dal 24 Novembre (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now, tramite la app Smart Stick)