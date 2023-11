Green Day a Milano, tutto quello che c'è da sapere sul concerto

I Green Day torneranno presto in Italia, infatti domenica 16 giugno 2024 il gruppo si esibirà agli I-Days di Milano in programma all’Ippodromo SNAI La Maura. Previsti anche i Nothing But Thieves. Il concerto accompagnerà l’uscita del nuovo album Saviors, in arrivo sul mercato a gennaio; il disco è già stato anticipato dai singoli The American Dream Is Killing Me e Look Ma, No Brains!

Dall’album 39/Smooth ai lavori più recenti passando per i dischi American Idiot e 21st Century Breakdown, entrambi arrivati ai vertici della Billboard 200, i Green Day sono tra le formazioni rock di maggior successo. Tra i singoli estratti dai lavori troviamo Boulevard of Brokean Dreams, Wake Me Up When September Ends e 21 Guns.