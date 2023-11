I Coldplay chiedono aiuto ai fan per i cori del nuovo brano One World

I Coldplay hanno deciso di coinvolgere i propri fan chiedendo loro aiuto per completare una nuova canzone che finirà nel loro prossimo disco. Il brano per cui Chris Martin e compagni richiedono una mano al proprio folto stuolo di affezionati si intitola One World ed è destinata a comparire nel prossimo disco della band britannica intitolato Moon Music, che il gruppo dichiara di "avere quasi terminato”.



In un post condiviso su Instagram (che trovate in fondo a questo articolo), i Coldplay hanno scritto: "Ciao a tutti. Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi tumultuosi. Abbiamo quasi finito Moon Music. Se desiderate farne parte anche voi, potreste aggiungere la vostra voce a una canzone chiamata One World (lo gradiremmo molto). Tutto ciò che dovete fare è registrare voi stessi cantando 'Ahhhhh' per alcuni secondi su oneworld.coldplay.com. Potete copiare la nota sul sito o cantare un G o un C in qualsiasi ottava. Grazie mille. Con affetto, Chris, Guy, Will e Jonny".

Questa trovata è molto apprezzata dal grande popolo dei Coldplay, che non vede l'ora di poter aggiungere la propria impronta a una canzone di Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.



In fondo a questo articolo potete guardare il post che i Coldplay hanno pubblicato su Instagram per invitare i fan a registrare la propria voce da inserire nella nuova canzone.