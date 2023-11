Now and Then, il video della nuova canzone dei Beatles

Now And Then, velocemente rinominata ‘The Last Beatles Song’, è stata realizzata a partire da una traccia originale di John Lennon risalente agli anni ’70. Peter Jackson ha diretto il videoclip che celebra la carriera del gruppo di Liverpool

È uscito il videoclip di Now And Then, l’ultima canzone dei Fab Four nata da una demo con voce e piano registrata da John Lennon nella sua abitazione al Dakota Building di New York nel 1994. Il video del brano è stato diretto dal regista Premio Oscar Peter Jackson.

beatles, il videoclip dell'ultima canzone now and then A poche ore di distanza dalla distribuzione del brano, il canale YouTube dei Beatles ha pubblicato il video della canzone realizzata mediante avanzate tecnologie che hanno permesso di riprendere la traccia originale aggiungendo la chitarra elettrica e acustica registrata da George Harrison nel 1995 e contributi di Paul McCartney e Ringo Starr. Il videoclip parte dalle immagini di Paul McCartney e Ringo Starr impegnati a registrare il brano per poi ripercorrere la lunga carriera del gruppo tra esibizioni, eventi e pubblico urlante.

Il regista ha raccontato la nascita del videoclip: "Ad essere sinceri, il solo pensare alla responsabilità di dover realizzare un video musicale degno dell'ultima canzone dei Beatles ha generato un insieme di ansie forse troppo schiaccianti da gestire. Il mio amore di una vita per i Beatles si è scontrato con un muro di terrore puro al pensiero di deludere tutti. Ciò ha instillato in me una forte insicurezza, perché non avevo mai realizzato un videoclip musicale prima di allora e non riuscivo a immaginare come avrei potuto anche solo iniziare a crearne uno per una band che si era sciolta più di 50 anni fa, che non aveva mai cantato dal vivo la canzone e in cui metà dei suoi membri non era più tra noi". Peter Jackson ha aggiunto: "Volevamo che il cortometraggio facesse uscire qualche lacrima, ma generare emozioni utilizzando solo filmati d'archivio è una cosa difficile. Per fortuna, la semplice forza di questo bellissimo brano ha fatto gran parte del lavoro per noi, e abbiamo finito i primi 30/40 secondi del film rapidamente". Il regista ha concluso: "Fatto questo, siamo passati subito al finale e abbiamo cercato di creare qualcosa che potesse riassumere adeguatamente l'enormità dell'eredità dei Beatles - negli ultimi secondi della loro ultima registrazione. Questo si è rivelato impossibile. Il loro contributo al mondo è troppo immenso e il loro meraviglioso dono della loro Musica è entrato a far parte del nostro DNA ed è quasi inenarrabile".

Olivia Harrison, moglie del chitarrista, ha dichiarato: "Nel 1995, dopo diversi giorni trascorsi in studio a lavorare alla traccia, George sentiva che le difficoltà tecniche con la demo erano insormontabili e ha concluso che non era possibile completare la traccia con uno standard sufficientemente elevato. Se fosse qui oggi, Dhani ed io sappiamo che si sarebbe unito a Paul e Ringo mettendoci tutto il cuore per completare la registrazione di Now And Then". Sean Ono Lennon, figlio di John, ha raccontato: "È stato incredibilmente toccante ascoltarli lavorare assieme dopo tutti gli anni trascorsi dalla morte di mio padre. È l'ultima canzone che mio papà, Paul, George e Ringo hanno avuto modo di fare insieme. È come una capsula del tempo ed è come se tutto fosse predestinato ad essere così".