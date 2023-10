La possibile scaletta del concerto di Ligabue a Padova

Il tour 2023 di Ligabue continua. Venerdì 27 e sabato 28 ottobre, il rocker di Correggio arriva all'Arena di Padova Fiere per due serate all'insegna del divertimento.

Intramontabili successi e nuove hit

Il 9 ottobre dall'Arena di Verona ha preso il via il tour di Ligabue nei palazzetti di tutta Italia. Un modo per ritrovare il contatto con la gente, ma anche per promuovere il nuovo album Dedicato a noi. Un disco, questo, nato da un'esigenza: quella di ritrovare il "noi". Il noi inteso come coppia, come famiglia, come persone riunite attorno a ideali comuni. Un noi fuori tempo, fuori moda, fuori posto. Proprio come il Liga si definisce.

Nei suoi concerti, Ligabue sta portando i singoli che l'hanno reso (più che) famoso. Ma anche sei brani tratti da Dedicato a noi. Ci saranno Certe notti e Urlando contro il cielo, ci saranno pezzi più ricercati come Sarà un bel souvenir o Lambrusco & popcorn. Con un ordine diverso, un concerto dall'altro. E con qualche sorpresa per i fan.

Dopo Padova, il tour di Ligabue toccherà: