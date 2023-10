Bob Sinclar, il remix del brano Ti sento dei Matia Bazar

L'AMORE PER L'ITALO DISCO

Sinclar è un grande appassionato dell’Italo Disco, che “era famosa per i suoi look sorprendenti e le melodie mescolate con la musica sintetica”. Nonostante le critiche ricevute negli anni Ottanta da alcuni giornalisti italiani, il genere “ha ispirato artisti elettronici di fama mondiale come Erasure, New Order e Pet Shop Boys, e ha influenzato il movimento musicale House da Franky Knuckles a Chicago a Juan Atkins e Derrick May a Detroit”. Esempio di synth-pop caratterizzato dall’intensità vocale e dal carisma di Ruggiero è proprio il grande successo oggetto del remix: “I Matia Bazar hanno prodotto Ti Sento nel 1985, e il brano è diventato rapidamente un inno della musica dance da club in Belgio, Olanda e Francia, raggiungendo le classifiche in tutto il mondo” ha ricordato Sinclar. “La produzione era eccezionale, e la performance vocale di Antonella Ruggiero non è mai stata superata da nessuna delle cover realizzate successivamente. All’inizio di quest’anno ho realizzato la mia versione perché ho pensato che fosse il momento giusto per riproporla nei miei set da dj”. La canzone italiana, una delle più amate di tutti i tempi, ha conquistato le classifiche europee raggiungendo il top delle hit parade nei Paesi Bassi e in Germania e ha rivissuto nella versione spagnola Te Siento e nella versione inglese I Feel You, che ha ottenuto un grande successo nel Regno Unito. Anche Chris Lowe dei Pet Shop Boys ha eletto la canzone tra le sue preferite nella serie Back to Mine.