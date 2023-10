Claudio Baglioni, la possibile scaletta del concerto a Palermo

Il 12, 13 e 14 ottobre Claudio Baglioni sarà in concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Il cantautore regalerà al pubblico tre serate di musica e magia. Lo show aTUTTOCUORE proseguirà poi a Bari prima della leg invernale in programma nelle arene indoor a partire dal 18 gennaio nella città di Pesaro.

Ad agosto Giuliano Peparini aveva condiviso il backstage delle prove dello spettacolo raccontando: “La costruzione di uno spettacolo è fatto di fatica, di scambi, di studio, di confronti continui. Una delle cose più importanti è avere la squadra giusta, pronta a supportarti, ma anche a far sì che le tue idee vengano realizzate esattamente per come le avevi pensate. Questo non potrebbe mai avvenire senza una grande squadra”.