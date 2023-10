Il concerto di Kanye West al Campovolo di Reggio Emilia sarebbe a rischio . Nelle scorse ore gli organizzatori avrebbero smentito le voci sull’evento in presenza e in streaming mondiale che avrebbe richiamato alla Rcf Arena ottantamila persone nelle ipotetiche date del 13 o del 20 ottobre . Secondo il quotidiano bolognese Il Resto del Carlino, che aveva inizialmente documentato sia i lavori di costruzione del palco nell’area sia il sopralluogo e l’apprezzamento della location da parte dei produttori del rapper, il concertone si sarebbe avviato verso il tramonto definitivo a causa delle tempistiche ristrette per i permessi e per la gestione della sicurezza e della viabilità da parte delle forze dell’ordine. Secondo Rockol, invece, i problemi burocratici e la mancanza di autorizzazioni avrebbero suggerito un posticipo dell’evento alla data del 20 ottobre. Una manifestazione di tale portata richiederebbe infatti la messa in moto di una complessa macchina organizzativa, che in altre occasioni non è risultata tuttavia impossibile da avviare. Lo scorso agosto lo stesso Kanye aveva infatti partecipato come special guest alla mega performance romana del rapper e amico Travis Scott , che aveva annunciato con breve anticipo la prima mondiale live dell'ultimo album Utopia al Circo Massimo acclamata da settantamila spettatori.

IL SOGGIORNO IN ITALIA

Dopo aver pubblicato l'ultimo album Donda nel 2021, West è attualmente al lavoro su una nuova raccolta registrata in diverse sessioni in Italia tra Milano, Firenze e Venezia. Nel nostro Paese il rapper trascorre anche il tempo libero: nella serata di sabato ha assistito in compagnia di due dei suoi figli alla partita tra Genoa e Milan allo Stadio Ferraris. Durante la manifestazione sportiva Ye ha non solo ricevuto in dono dalla società rossoblu la maglia con il grifone, ma ha anche scattato una foto con l'attaccante rossonero Rafael Leão, grande appassionato di hip hop. Nelle scorse settimane il rapper ha invece attirato gli sguardi dei curiosi in compagnia della "moglie" (non esiste certezza di un avvenuto matrimonio) Bianca Censori. Prima a Venezia, dove una società di navigazione privata avrebbe bandito a vita la coppia, che è stata sorpresa in atteggiamenti equivoci a bordo di un taxi acquatico, per atti osceni. Poi a Firenze, dove il rapper ha fotografato la dolce metà fasciata in un’aderente tuta color carne.