Bruce Springsteen annuncia le nuove date per i concerti cancellati

Il cantante ha annunciato le nuove date per compensare i fan dei concerti cancellati nelle ultime settimane per la ragioni di salute.

Il Boss sta per tornare 'on the road' con l’immancabile E Street Band. Dopo la cancellazione delle date del 2023 rinviate per ragioni di salute, Springsteen ha annunciato quelle del 2024 per compensare i fan dei concerti annullati.