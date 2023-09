La scaletta del concerto dei Pooh all'Arena di Verona

Per tre ore, il 29 e il 30 settembre, e l'1 ottobre, i Pooh si esibiranno davanti al pubblico dell'Arena di Verona. Dopo i concerti sold-out di Milano San Siro e dello Stadio Olimpico di Roma, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli sono partiti per un tour sensazionale da nord a sud dell'Italia, tra palazzetti e teatri.

Il tour del ritorno

Le molte tappe esaurite del tour dà l'idea di quanto i Pooh siano amati. Dalle vecchie generazioni, ma anche da quelle nuove. La "voglia di Pooh", con quei 30mila biglietti per San Siro venduti in pochi minuti, ha spinto il gruppo a programmare sempre più date. "Ora come possiamo scendere dal palco? Sarebbe come togliere il gelato a un bambino. Anzi, a novembre ci aspettano gli Stati Uniti e il Canada", ha spiegato Facchinetti. Intanto, i Pooh si preparano a salire sul palco dell'Arena di Verona per tre date che promettono d'essere memorabili.