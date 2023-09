Bresh & Pinguini Tattici Nucleari insieme per il singolo Nightmares

Esce oggi Nightmares , il nuovo singolo di Bresh & Pinguini Tattici Nucleari , una collaborazione inedita che li vede per la prima volta in assoluto fianco a fianco. Il brano, pubblicato per Sony Music/Epic Records Italy, è stato anticipato da un estratto acustico condiviso sui social dagli artisti, ed è da oggi disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.

UN VIDEO DI IRONIA E DISAVVENTURE





Tra il cantautore genovese e la band bergamasca scorre stima reciproca, accomunati dal merito di aver portato una ventata di novità nello scenario della musica italiana contemporanea di cui sono il fenomeno del momento, attingendo dalle sonorità urban da cui proviene Bresh, ideale filo conduttore tra rap e cantautorato, e dal linguaggio metaforico e con innumerevoli riferimenti alla cultura pop, cifra stilistica che ha reso i Pinguini Tattici Nucleari tra le più interessanti rivelazioni dello scenario contemporaneo. Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Fabrizio Conte, ritrae Bresh e Riccardo Zanotti alle prese con le imprevedibili conseguenze di veri e propri incubi che continuano a ripetersi in un eterno ritorno. In una palazzina milanese, vediamo i protagonisti in un susseguirsi di disavventure legate a delle ragazze, in cui i due sono le vittime in un loop di rocambolesche tragedie. Dalle cadute vertiginose dal balcone per incrociare lo sguardo di una dirimpettaia fino ad una sparatoria da un taxi rosa in corsa, passando per l’ustione a causa della moka del caffè, i due – proprio come accade nelle relazioni – anche quando pensano di aver previsto il prossimo guaio vengono sorpresi dietro l’angolo da un nuovo pericolo inaspettato.