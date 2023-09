Måneskin, in arrivo RUSH! (Are U Coming?) con 5 inediti

Il 10 novembre i Måneskin pubblicheranno la riedizione dell’album uscito a gennaio. All’interno gli inediti Honey (Are you Coming?), Valentine, Off My Face, The Driver e Trastevere

RUSH! (Are U Coming?) è la nuova edizione dell’album pubblicato a inizio anno. Damiano, Ethan, Victoria e Thomas hanno annunciato l’arrivo del lavoro che conterrà cinque inediti, tra i quali il recente singolo Honey (Are You Coming?). Nel frattempo i Måneskin stanno continuando la loro tournée in giro per il mondo tra rock e tanta energia.

måneskin, RUSH! (Are U Coming?) in uscita il 10 novembre Dopo la vittoria agli MTV Video Music Awards 2023 come Best Rock e la loro esibizione spettacolare con il nuovissimo brano, i Måneskin sono pronti a lanciare musica inedita. Il gruppo ha infatti annunciato l’uscita di RUSH! (Are U Coming?), riedizione del disco distribuito a gennaio. L’album conterrà quattro inediti, oltre a quello già ascoltato sul palco del Prudential Center di Newark: Valentine, Off My Face, The Driver e Trastevere. RUSH! (Are U Coming?) può essere preordinato a partire da venerdì 29 settembre, l’uscita avverrà il 10 novembre. approfondimento Måneskin, la cover di Back to Black di Amy Winehouse a New York. VIDEO

In queste settimane i Måneskin (FOTO) stanno girando il mondo co il Rush! World Tour, la prossima tappa sarà venerdì 29 a Chicago, poi li vedremo a Los Angeles, a Città del Messico, a Buenos Aires, a Sydney, a Tokyo e in tante altre città. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

L’album Rush è stato un successo di pubblico e critica scalando le classifiche internazionali e ottenendo centinaia di milioni di streaming, tra i brani più amati Supermodel a quota oltre 240.000.000 di riproduzioni su Spotify. Non sono stati da meno i videoclip dei brani, ad esempio quello di The Loneliest ha ottenuto più di sessantatré milioni di visualizzazioni su YouTube. approfondimento IMAGinACTION, The Loneliest dei Måneskin miglior Videoclip Italiano

