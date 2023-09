Take That, la band ha annunciato nuova musica e un nuovo tour

I Take That regaleranno ai fan un nuovo album, il nono disco in studio This Life in uscita il 24 novembre. L’iconica boyband degli anni Novanta ha già pubblicato un primo estratto, il nuovo singolo Windows, la prima traccia inedita dopo più di cinque anni che racconta la storia di chi emerge dall’oscurità e trova la luce. “Tornare insieme in studio è stata un’esperienza meravigliosa. La sensazione è quella di spiegare le ali, lasciando andare il vecchio per avventurarsi nel nuovo. Siamo molto orgogliosi del nuovo album, c’è un senso di unione. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo” ha dichiarato il gruppo. La band pop coronerà inoltre il ritorno sulle scene con il This Life On Tour, che nel 2024 vedrà il trio formato da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen esibirsi negli stadi e nelle arene di Irlanda e Regno Unito in compagnia dello special guest Olly Murs.