Goldrake - Versione di MIWA E I SUOI COMPONENTI

I Miwa nascono dalla folle idea di unire le mitiche sigle dei cartoni animati ai ritmi ballabili dello ska, del rocksteady, del reggae, della disco e del punk’n’roll. La versione di Goldrake, che ricorda le sonorità del pop rock dei Velvet, cantata da loro fa parte della colonna sonora del nostro festival da sempre.



Aliante - NICCOLO’ FABI

La canzone, scritta con Pino Marino, è una condivisione di esperienza di scrittura musicale tra due artisti, nel video c’è una una parata psichedelica e surreale che fa emergere lo scambio di idee e creatività diverse e in tutto questo, dalla condivisione allo scambio di idee, si rispecchia il cuore del CFC e quindi anche del nostro festival



A muso duro -Victor KWALITY

Lui è un artista molto cool, sempre innovativo e questo brano è una sorta di ‘non arrendersi mai’, l’ascolto è un’immersione in una importante riflessione e un festival di comics è anche questo.



Vudù- GIULIA OTTONELLO

Giulia è un’artista speciale, una persona unica. È ligure e la sua voce è una voce pop. La scelta di Vudù è principalmente perché la Ottonello è un artista ligure e poi perche’ è molto interessante la contrapposizione tra l’idea dell’artista in versione ‘ doppiatrice cartoon "e quella dell’artista in una versione intima in un brano così profondo".



Happy - PHARRELL WILLIAMS

Sul tappeto rosso del festival immaginiamo si possa camminare cantandola, il nostro Red Caroet e’ un momento colorato e felice.



Non sei tu - GIULIODORME

Brano scelto perché siamo anche romantici e rock! Un testo d’amore non banale di una band, prodotta ai tempi da Daniele Silvestri e Enzo Miceli, in cui ogni componente era leader e artista a sè. Gentilezza e forza nel brano: questo ci fa pensare agli ingredienti fondamentali per alimentare la passione per il nostro lavoro.

Disco inferno- di The trammps versione di CYNDI LAUPER

Dal brano prendiamo l’idea di scatenarci e divertirci comunque vada. E la Lauper era così colorata e intensa.



Canzone contro la paura- BRUNORI SAS

"Andare incontro a quello che ci fa stare bene": speriamo sempre che questo nostro mondo comics possa essere un luogo giusto per chi ha il coraggio e la forza di scegliere la via per volersi bene.



Bloody Mary - LADY GAGA

Perché siamo alla moda! Mercoledì è uno dei personaggi più attuali e Lady Gaga è una artista straordinaria.



Everybody Wants To Be A Cat - THE ARISTOCATS Italian Original Soundtrack

Perché ogni elemento della grande squadra C.F.C è un po’ come un elemento in un gruppo jazz, si va tutti insieme in sitonia assoluta. E poi…potremmo pensare di indossare noi i panni degli aristogatti al ChiavarInCosplay!