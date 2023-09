Ruggero Ricci, è un inno alla Gen Z la sua China Town: il video

“China Town”, il mio nuovo singolo, è un brano che racconta la mia voglia di vivere e di essere me stesso in un mondo che spesso ci costringe ad indossare maschere e seguire mode, trend e convenzioni. È una canzone che nasce dalla mia passione per la musica degli anni '80, musica che ho voluto omaggiare attraverso sonorità elettroniche e ritmate, come sempre prodotte dal tocco inconfondibile del mio bravissimo producer Max Giorgetti.

“China Town” è un inno dedicato alla Generazione Z, che racconta le sue sfide, i suoi sogni, le sue paure, ma è anche un invito alla riflessione per noi adulti, perché dobbiamo sempre tenere a mente che il futuro dei nostri giovani dipende dall’esempio che diamo loro, dalle decisioni prendiamo oggi, sia nel mondo virtuale che in quello reale. Credo di avere davvero molto da dire a riguardo e cerco di farlo al meglio attraverso le mie canzoni, perché ritengo sia fondamentale sperimentare con cognizione di causa, e per questo, mi impegno ad offrire sempre nuovi spunti di riflessione.

Ho presentato il brano in anteprima alla finale di “Una Voce per l’Europa” presso l’Arena Francesca da Rimini, un evento di cui sono stato ospite onorario e che mi ha emozionato molto. “China Town” è un up tempo dal sapore estivo, ma anche un po’ malinconico, che riflette il mio stato d’animo in questo periodo di transizione tra le stagioni dell’anno, ma anche tra le fasi della vita.

Il videoclip che accompagna il pezzo, diretto dalla talentuosissima Francesca Gallina, è stato girato a Rimini, nella mia Emilia-Romagna, tanto turbata dagli ultimi avvenimenti della scorsa primavera, ma tanto forte e determinata come sempre. Ho voluto rendere omaggio alla sua bellezza, alla sua forza, mostrando una delle icone che più la rappresentano, l’imponente e meravigliosa ruota panoramica di Rimini.

Con “China Town” voglio mandare anche un messaggio di ottimismo e fiducia a tutte le persone che si sentono diverse, che non si riconoscono nei modelli imposti dalla società, che vogliono essere libere di esprimersi e di scegliere la propria strada, la propria vita. E voglio dire ai giovanissimi di continuare ad inseguire i loro sogni, perché la Gen Z ha realmente il potere di cambiare il mondo, se lo vuole davvero.

Questo brano è un inno all'individualità, alla scelta di essere la propria priorità e alla responsabilità delle decisioni prese ogni giorno. Siamo i padroni del nostro destino, non solo online, ma anche e soprattutto nella vita reale, quella in cui, le connessioni, sono il frutto di empatia, sentimenti e solidarietà; non dimentichiamolo mai!