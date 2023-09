A tutto cuore, la scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Roma

Per il suo nuovo spettacolo, Claudio Baglioni ha coinvolto Giuliano Peparini. Sue la direzione artistica, la regia teatrale e anche le coreografie (curate insieme alla sorella Veronica). Il desiderio del cantautore romano? Stupire il pubblico, regalando "uno show di evasione, per far crescere il numero di cose sognanti e contrastare così quanto di brutto succede nel mondo".

La preparazione a Lampedusa e i 38 brani in scaletta

Per ottanta giorni, Claudio Baglioni si è rilassato a Lampedusa (dove avrebbe voluto realizzare ancora una volta il festival 'O Scià, il suo "ponte di solidarietà" verso i migranti). Ora eccolo pronto a tornare sul palco, per cantare e per far cantare il pubblico.

La scaletta di A tutto cuore conterà 38 canzoni, un piccolo pezzo del suo enorme repertorio. A condire le canzoni-manifesto troveremo coreografie, costumi straordinari, proiezioni e luci progettate dal light designer Ivan Pierri. E poi oltre 100 artisti, 21 polistrumentisti diretti da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini e performer.

Lo show, da Roma, si sposterà all'Arena di Verona (il 5 ottobre), a Palermo (il 12) e a Bari (il 20). Per poi tornare a gennaio, con tappa a Pesaro il 18.