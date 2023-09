Venerus annuncia il primo club tour, si chiama '18-’23 Club Tour

Venerus, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, annuncia oggi il ‘18-’23 Club Tour, il tour invernale, prodotto da Palace Agenzia, che lo vedrà esibirsi per la prima volta nei principali club italiani nei mesi di novembre e dicembre 2023 (tutte le info e biglietti su https://venerus.eu/): "‘18-‘23 sono le coordinate del viaggio percorso da Non ti conosco fino a Il Segreto -racconta Venerus- questo tour è un momento di raccoglimento per guardarsi negli occhi e ripercorrere tutto quello che è successo dall’inizio fino ad ora e magari sbirciare verso il prossimo futuro".



Da sempre fortemente legato alla dimensione live, l’artista milanese con il ‘18-’23 Club Tour aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera ed è ora pronto a calcare palchi dei club più rinomati, per dare risalto a tutte le tappe del suo già ricco percorso musicale: dai primi singoli e EP che lo hanno avvicinato al pubblico come “A che punto è la notte” (2018) e “Love Anthem” (2019, contenente l’ormai iconico “Love Anthem, No. 1”, brano certificato disco d’oro), fino all’atteso album di debutto “Magica Musica” (2021, disco d’oro), apprezzato da fan e critica, e “Il Segreto”, uscito il 9 giugno scorso per Asian Fake/Sony Music, con cui ancora una volta svela all’ascoltatore le sue mille sfaccettature, sonorità e sperimentazioni continue.



In partenza il 3 novembre dal New Age Club di Treviso, il tour farà tappa il 4 novembre al Viper Theatre di Firenze, il 10 novembre al The Cage Theatre di Livorno, l’11 novembre al Mamamia di Senigallia, il 13 novembre all’Estragon Club di Bologna, il 14 novembre all’Orion Arena di Ciampino (Roma), il 16 novembre al Duel Club di Napoli, il 18 novembre al Démodé di Bari, il 24 novembre al Lattepiù Live di Brescia, il 25 novembre all’Urban Club di Perugia, il 30 novembre all’Hiroshima di Torino, il 2 dicembre al Vidia Club di Cesena, per poi concludersi il 4 dicembre al Fabrique di Milano. Queste nuove date arrivano dopo tre tournée estive di successo, di cui l’ultima, Tour Segreto 2023, si concluderà venerdì 15 settembre al Poplar Festival di Trento. Venerus sarà sul palco in compagnia della sua fidata band, composta dal produttore Filippo Cimatti e dai musicisti Danny Bronzini alla chitarra, Andrea Colicchia al basso, Elia Pastori alla batteria e Danilo Mazzone all’organo e alle tastiere.