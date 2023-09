Dominic Fike è il nuovo artista a salire sul palco di Apple Music Live

Dominic Fike è stato l'ultimo artista a salire sul palco di Apple Music Live - la serie di performance dal vivo che offre ai più grandi artisti della musica un palcoscenico per connettersi con il pubblico di tutto il mondo. L’elettrizzante performance della superstar al Cadence Bank Amphitheater di Atlanta, parte del suo tour nordamericano 'Don't Stare At The Sun', è stata trasmessa giovedì 7 settembre in esclusiva su Apple Music su apple.co/DominicFikeAML e Apple TV+. I fan potranno rivedere la performance di Apple Music Live in qualsiasi momento su Apple Music e Apple TV+. Durante la performance, Fike ha presentato i suoi più grandi successi e i brani preferiti dai fan, tra cui "Mona Lisa", "3 Nights", "Superstar Sh*t" e "Think Fast", oltre a selezioni aggiuntive dal suo secondo album “Sunburn”, uscito all'inizio di quest'estate. Il tour segna le prime esibizioni dal vivo di Dominic dopo il suo debutto al Coachella questa primavera. Guarda il trailer della performance di Apple Music Live di Dominic Fike QUI.



Per celebrare la performance, Dominic è stato intervistato prima dello spettacolo da Travis Mills, conduttore di Apple Music 1. Una conversazione sulla sua crescita personale, sulla sua evoluzione nelle performance dal vivo, sul prendere un ruolo di leadership più attivo e su tutto ciò che i fan possono aspettarsi dallo spettacolo. Guarda l'intervista QUI.



Prima dello spettacolo, Dominic ha dichiarato a Travis Mills di Apple Music: "Con questo tour... mi sono assicurato di essere coinvolto il più possibile, in modo che fosse davvero speciale, e questo si è tradotto in questa incredibile esibizione dal vivo che abbiamo fatto al Coachella. Sto cavalcando ancora quell'emozione, con quella concentrazione e quella intenzione". "Il talento di Dominic non conosce limiti. La sua capacità di creare da un luogo di vulnerabilità e onestà emerge, non solo nella musica, ma anche nella nostra conversazione", ha detto Travis Mills, conduttore di Apple Music, che si è incontrato con Fike per un'intervista andata in onda su Apple Music 1. "Siamo entusiasti di portare questa performance elettrica ai suoi fan in tutto il mondo".



Le canzoni di Dominic Fike hanno raggiunto la Daily Top 100 in più di 70 paesi in tutto il mondo su Apple Music. Dal momento della sua uscita a luglio, “Sunburn” ha scalato la classifica dei Top Album di Apple Music in 125 paesi in tutto il mondo, tra cui 20 in cui ha raggiunto la top 10. “Sunburn” è uno dei cinque album alternativi con più ascolti nella prima settimana d’uscita del 2023 in 20 paesi. Negli ultimi sei mesi, il numero di streaming delle canzoni di Dominic su Apple Music è aumentato del 79% in tutto il mondo. La seconda stagione di Apple Music Live ha preso il via lo scorso maggio con una performance speciale di Ed Sheeran che ha presentato per la prima volta il suo ultimo album "-". Altre performance di spicco di Apple Music Live sono state l'esibizione di Harry Styles "One Night Only in New York", l'esibizione di Billie Eilish "Live at the O2", il primo Holiday Masquerade Ball di Alicia Keys e le avvincenti esibizioni degli artisti Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs, e Wizkid. Esplora le esibizioni passate nell'archivio di Apple Music Live. Ottieni sfondi esclusivi per il tuo telefono sulla pagina del concerto di Dominic Fike su Shazam. Tocca "Notificami" per sbloccare la lista delle canzoni di Apple Music Live, le foto del tour e altro dopo lo spettacolo.