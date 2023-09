Renga e Nek, la possibile scaletta del concerto all'Arena di Verona

Musica

È Gianni Morandi con una scopa in mano ad aprire la seconda serata del Festival di Sanremo: “Mi dà sicurezza tenerla con me. Non si sa mai, qualunque cosa succeda. E poi c'è ancora qualche petalo”. Il cantante ha ironicamente fatto riferimento all’episodio che ha avuto protagonista Blanco durante la prima serata. La scenetta si conclude con Morandi che canta Grazie dei Fiori , il primo brano a vincere il Festival

La seconda serata vede come protagonista Francesca Fagnani, che come co-conduttrice temuta da Amadeus per le sue interviste da “belva” subito tranquillizza: "Vengo in pace, stai sereno". Abito Armani Privé dalla scollatura profonda e intarsi di perle, si confessa emozionatissima, sfoggiando tuttavia fin da subito ironia e naturalezza