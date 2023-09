L’Eras Tour di Taylor Swift diventa un film-concerto, ecco il trailer

Arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 13 ottobre e sarà diretto da Sam Wrench, noto per i film-concerto di Billie Eilish, Lizzo, Blur, BTS e altri. Non si sa ancora quando e come sarà possibile vederlo in Italia. L'annuncio è stato dato dalla stessa Swift, che ha scritto: “L’Eras Tour è stata l’esperienza più significativa ed elettrizzante della mia vita e sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo”. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo film-evento



È ufficiale: L’Eras Tour di Taylor Swift diventerà un film-concerto, per la gioia dei tantissimi “swifties”, il folto esercito di fan della cantautrice americana. Il film arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 13 ottobre e sarà diretto da Sam Wrench, noto per i film-concerto di Billie Eilish, Lizzo, Blur, BTS e altri. Non si sa ancora quando e come sarà possibile vederlo in Italia. L'annuncio è stato dato dalla stessa Swift, che ha scritto: “L’Eras Tour è stata l’esperienza più significativa ed elettrizzante della mia vita e sono felicissima di dirvi che presto arriverà sul grande schermo. A partire dal 13 ottobre potrete vedere il film del concerto nei cinema del Nord America! I biglietti sono in vendita ora su amctheatres.com. Abiti legati alle ere, braccialetti dell’amicizia, canti e balli sono incoraggiati. 1, 2, 3 let’s go bi**h!”. Potete guardare il trailer ufficiale del film-concerto dell’Eras Tour di Taylor Swift nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Uno dei tour di maggiore successo nella storia del pop L’Eras Tour è uno dei tour di maggiore successo nella storia del pop, senza se e senza ma. “Mentre nelle università americane si studia l’opera di Swift (Taylor, non Jonathan), gli sportivi vengono intervistati sulla loro canzone preferita di Miss Americana e i politici fanno giochi di parole coi titoli dei suoi pezzi, sembra a volte di vivere in un Taylorverso, un posto folle in cui tutti vogliono partecipare alla celebrazione della popstar americana e persino i governanti lanciano appelli affinché il tour dell’anno faccia tappa nel loro Paese” ha scritto Claudio Todesco su Rolling Stone Italia.



Secondo la rivista Fortune, è stato stimato che, una volta finito, l’Eras Tour potrebbe muovere consumi per oltre quattro miliardi di dollari solo negli Stati Uniti. Bloomberg aveva stimato che la cantante avrebbe guadagnato oltre 10 milioni di dollari a data. Inoltre, come sottolinea Rolling Stone, “le città che hanno ospitato i Tayshow hanno goduto di un’impennata di presenze e consumi, arrivando in alcuni a casi ai livelli pre-Covid”.



Sam Wrench è tra i più quotati registi di film musicali

A dirigere il film-concerto incentrato sull’Eras Tour di Taylor Swift c’è Sam Wrench, uno dei registi più quotati quando si parla di prodotti musicale. Wrench ha diretto i film-concerto di Billie Eilish (il “musicarello” per il Prime Day Show di Amazon, così come lo show alla O2 Arena di Londra). Si è occupato anche dei film-concerto di tantissime altre star, come Lizzo, Blur, BTS e via dicendo. Inoltre è l'occhio registico che sta dietro a molte cerimonie e spettacoli dal vivo.

Taylor Swift, un mito vivente Famosa cantautrice, musicista e attrice statunitense nata il 13 dicembre 1989 a Reading, in Pennsylvania, Taylor Swift è una delle artiste più influenti, celebri, ricche e di successo dell'industria musicale di oggi.

La star ha iniziato la carriera nel campo della musica di genere country, espandendosi poi e dandosi a generi ben più “universali” quali il pop e il folk.

Nel 2006, all'età di soli 16 anni, ha pubblicato il suo album di debutto eponimo, Taylor Swift, che ha ottenuto un enorme successo nella scena country. Le sue hit di inizio carriera sono state, in particolare, Tim McGraw e Teardrops on My Guitar. Ha poi continuato a pubblicare dischi country, come Fearless (2008) e Speak Now (2010), producendo singoli di successo tra cui ricordiamo Love Story e Mine. Nel 2009 ha vinto il suo primo Grammy Award per l'album Fearless.

La transizione verso il genere pop è avvenuta nel 2014 È nel 2014 che Taylor Swift si è data al genere pop con l'uscita dell'album 1989, che ha generato singoli come Shake It Off e Blank Space e ha consacrato Swift all'Olimpo dei grandi nomi della musica. Ha poi continuato a pubblicare album di grande successo, tra cui Reputation (2017), Lover (2019) e Folklore (2020). Con quest’ultimo ha virato verso un suono più indie folk. Nel 2020 è uscito anche un altro album in studio, Evermore, mentre nel 2022 Swift ha dato alle stampe Midnights.

Tanti premi, l’impegno sociale e la carriera cinematografica Swift ha vinto numerosi premi musicali nel corso della sua carriera, tra cui diversi Grammy Awards, American Music Awards e MTV Video Music Awards.

Si dedica molto anche all'attivismo sociale, utilizzando per esempio la sua piattaforma per sostenere cause come i diritti delle donne, i diritti LGBTQ+ e la lotta contro il razzismo. È stata coinvolta anche in questioni politiche negli Stati Uniti. Ha portato avanti anche una carriera cinematografica degna di nota, recitando in film come Valentine's Day (2010), The Giver (2014), Cats (2019) e Amsterdam (2022). Potete guardare il trailer ufficiale del film-concerto dell’Eras Tour di Taylor Swift nel video che trovate di seguito.

