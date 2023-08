Taylor Swift è l'artista donna più ascoltata su Spotify

Nuovo traguardo per l’artista statunitense. La voce di Look What You Made Me Do ha superato 100.000.000 di ascoltatori mensili divenendo la prima donna a riuscire in tale impresa.

Tra le canzoni più celebri di Taylor Swift troviamo sicuramente We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Shake It Off, Blank Space e You Need to Calm Down.