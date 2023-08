Ex Otago, Con te racconta che la vita è una infinita avventura

Sulle note di nuova musica si apre il settembre degli Ex-Otago: Con te è il nuovo singolo della band genovese, fuori per Capitol Records Italy/INRI, dall’1 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. Ballad intima e profonda, Con te è una raccolta di spaccati della quotidianità di coppia: è la celebrazione della bellezza della vita vissuta in due, esaltata da un ritornello che si apre con gli archi e un riverbero che vestono di appassionata profondità l’arrangiamento. Fra le note di Con te scorrono le immagini di un’esistenza a guadare i fiumi contro corrente mano nella mano, affrontando le imperfezioni e gli imprevisti che rendono la vita un’avventura che vale la pena vivere insieme fino all’ultimo brivido (Alla fine di un’estate nera / abbagliati dalla luna piena / dimenticare le chiavi / torniamo in macchina, chi se ne frega). Questo pezzo parla di una relazione lunga, lunghissima, quasi eterna. Quando una relazione amorosa si prende tutto, rimane poco all’individuo, non un segreto, una parola, un desiderio. Ma forse è anche questa la magia di diventare una cosa sola, vivere tutto quasi come fosse la prima volta, con occhi nuovi, una nuova veste, soprannaturale", commentano gli Ex-Otago.