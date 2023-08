Diodato festeggia il compleanno col video di Ci vorrebbe un Miracolo

In occasione del compleanno numero 41 di Antonio Diodato, esce il 30 agosto il videoclip ufficiale di “Ci vorrebbe un miracolo” (Carosello Records), il brano estratto dal quarto album di inediti di Diodato “Così speciale”. Il singolo sarà disponibile anche in radio. Il videoclip del brano “Ci vorrebbe un miracolo” nasce da un’idea di Antonio Diodato, che intende raccontare da vicino l’umanità che compone questi tempi complessi e caotici. Al centro della scena troviamo persone intrappolate in infinite chiamate di lavoro, personaggi presi nell’atto di raccontare sui social il loro lato migliore, nascondendo la triste realtà che si cela dietro la finzione che popola il mondo del web. E poi ancora politici, preti, l’odio di ultras violenti, ragazzi che si amano nonostante tutto, attivisti, lavoratori sfruttati, tante piccole diapositive del caotico mare in tempesta di una società in cui spesso ci si sente e ci si vuole soli, naufraghi che sembrano inconsapevoli di essere tutti sulla stessa barca.

Il video fornisce un’istantanea dei tempi in cui viviamo, in cui ognuno sente di dover dire la sua e dove spesso l’arroganza, l’egoismo e la mancanza di empatia fanno da padroni. Il videoclip di “Ci vorrebbe un miracolo” è una produzione Borotalco.tv per la regia di Antonio Diodato e Pier Francesco Cari e l’idea alla base del video nasce appunto dal confronto tra l’artista e il regista.