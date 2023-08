Iggy Azalea annuncia il nuovo singolo Money Come

IGGY AZALEA: “grazie per essere stati sempre presenti”

Nuova musica in arrivo per l’artista australiana. A due anni dall’uscita dell’album The End of an Era, la cantante ha annunciato il ritorno con il brano Money Come. Rispondendo a una domanda su Twitter, Iggy Azalea ha svelato che la canzone sarà il primo singolo del nuovo progetto discografico, di cui al momento non si conosce il titolo, e il cui debutto avverrà il 25 agosto.

Iggy Azalea ha aggiunto che sempre nella giornata di venerdì verrà pubblicato anche il videoclip ufficiale.