Decibel Open Air: tutto è pronto per l’edizione di settembre

I festival di musica elettronica sono sempre più un volano per le economie dei territori che li ospitano. Se poi si svolgono a Firenze, dove il Decibel Open Air torna sabato 9 e domenica 10 settembre 2023, l’indotto per una città ad alta vocazione turistica come il capoluogo toscano diventa ancor più rilevante. La scorsa edizione estiva di Decibel Open Air ha infatti portato a Firenze oltre 50mila persone, il 30% delle quali provenienti dall’estero. Quest’anno si farà ancora meglio, grazie anche a una nuova location di oltre 100mila metri quadrati, più fruibile e in grado di migliorare servi-zi e logistica, ubicata nella città metropolitana di Firenze e soltanto a 3

chilometri dall’aeroporto di Peretola.



Decibel Open Air si presenta all’edizione 2023 con un cartellone di dj e performer

all’insegna della trasversalità: si passa dai live di Kalkbrenner a quelli con Lazza e Salmo, dalla techno di Amelie Lens e Indira Paganotto alla house dei CamelPhat e Jamie Jones, così come non mancano tanti altri pesi massimi della console quali Adiel, Anfysa Letyago, Boris Brejcha, Ilario Alicante, Loso Dice, Peggy Gou, Meduza, WhoMadeWho e tanti altri ancora. Paul Kalkbrenner torna a Decibel Open Air per la terza volta: l’artista tedesco è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici album, al suo film di culto “Berlin Calling” e relativa colonna sonora, al suo live davanti alla Porta di Brandenburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino (oltre 500mila spettatori) e a tantissimo altro ancora. È appena uscito il suo nuovo singolo “Schwer”, accompagnato da un video in 4D che conferma una volta di più la genialità di questo artista, capace di rendere la sua musica sempre qualcosa di unico.



Amelie Lens è una delle indiscusse regine della techno. Originaria di Anversa, ha suonato e suona nei festival e nei club più importanti del mondo, Tomorrowland in primis, così come ha una serata ad Ibiza, Exhale, ogni mercoledì al DC-10, Exhale come una delle sue etichette discografiche, come il brand che è diventato anche il marchio dei suoi eventi – serate e festival – del suo radio show. Tra i suoi set più memorabili, spicca senz’altro quello all’Atomium di Bruxelles, trasmesso in streaming dalla

piattaforma Cercle e capace di raggiungere i dodici milioni di visualizzazioni. Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro - è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo

Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance. Lo scorso anno il suo album “Sirio” è stato il più venduto in Italia, ed è rimasto al primo posto FIMI/Gfk per 21 settimane, totalizzando oltre 1 miliardo di stream: concluso trionfalmente il 2022, Lazza ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi con il secondo posto di "Cenere" al Festival di Sanremo, per poi proseguire con il suo OUVER-TOUR nei palasport e all'Arena di Verona (tutte le date sold out); il tour estivo, LAZZA OUVERTOUR

SUMMER 2023 si concluderà a settembre proprio al Decibel Open Air.